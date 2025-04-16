Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Osterspezial: Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Mathias Mester

SAT.1Staffel 5Folge 9vom 16.04.2025
45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6

Marijke Amado und Mathias Mester sind im Osterfieber: Marijke backt einen traditionell niederländischen Eierlikör-Vlaai, Mathias versucht sich an einem fruchtig-frühlingshaften Sahnekuchen. Mit Witz und Charme lassen uns die beiden an ihren österlichen Backexperimenten teilhaben.

