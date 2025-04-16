Osterspezial: Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Mathias MesterJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 9: Osterspezial: Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Mathias Mester
45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6
Marijke Amado und Mathias Mester sind im Osterfieber: Marijke backt einen traditionell niederländischen Eierlikör-Vlaai, Mathias versucht sich an einem fruchtig-frühlingshaften Sahnekuchen. Mit Witz und Charme lassen uns die beiden an ihren österlichen Backexperimenten teilhaben.
Promis backen privat
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1