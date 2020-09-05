Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 2: Folge 2
108 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12
Neues Spiel, neues Glück und zwei neue Kapitäne, die die Machtverhältnisse zwischen den verbliebenen neun Promis wieder durchmischen: Welche Teamkonstellation wird gewählt? Wer wird das Gewinnerteam und ist automatisch eine Runde weiter? Am Ende der Sendung wird ein weiterer Promi tränenreich die Traumvilla in Thailand verlassen müssen.
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH