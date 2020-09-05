Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 05.09.2020
108 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12

Neues Spiel, neues Glück und zwei neue Kapitäne, die die Machtverhältnisse zwischen den verbliebenen neun Promis wieder durchmischen: Welche Teamkonstellation wird gewählt? Wer wird das Gewinnerteam und ist automatisch eine Runde weiter? Am Ende der Sendung wird ein weiterer Promi tränenreich die Traumvilla in Thailand verlassen müssen.

