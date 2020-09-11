Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 11.09.2020
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 3: Folge 3

105 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12

Ein neues Kapitänsspiel sorgt für neue Team-Kapitäne und somit für neue Machtverhältnisse. Doch das Teamspiel hat es in sich: Es sorgt für neue Streitigkeiten, Angst, Panik und den Einsatz von Rettungssanitätern. Von dem Ergebnis sind alle Promis überrascht. Am Ende der Sendung wird der nächste Promi diskussionswürdig die Villa verlassen ...

