Property Brothers - Das Duell
Folge vom 18.05.2023: Kampf ohne Regeln
44 Min.Folge vom 18.05.2023
Die Brüder haben ihre Häuser in Los Angeles gefunden und starten ins Duell. Drews Strategie: Günstig kaufen, viel renovieren. Sein Objekt in den Hügeln hat 850.000 Dollar gekostet, ist von 1939 und hat eine gründliche Renovierung nötig. 3 Schlafzimmer und 2 Bäder verteilen sich auf 125 m2. Jonathans Strategie: Teuer kaufen, günstig renovieren und damit einen Riesengewinn machen. Sein Haus von 1951 liegt nah am Meer, in gefragter Wohngegend und bietet 4 Schlafzimmer und 2 Bäder auf 185 m2. Er hat 1,25 Millionen Dollar ausgegeben, aber dafür ist die Immobile gut in Schuss. Wer hat aufs richtige Pferd gesetzt?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
