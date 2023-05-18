Property Brothers - Das Duell
Folge vom 18.05.2023: Das schwebende Bett
45 Min.Folge vom 18.05.2023
Es wird eng: Mit dem Master-Schlafzimmer hat Jonathan schon die dritte Challenge in Folge verloren und musste sich außerdem von seinem Bruder im Magic Castle in zwei Teile zersägen lassen. Nächste Etappe ist nun die Einliegerwohnung – ein Duell, das Jonathan unbedingt gewinnen muss und dafür alle Register zieht. Drew dagegen ist entspannt und trägt ein fettes Grinsen im Gesicht. Beide Brüder werden ihre Garagen binnen drei Wochen in zusätzliche Wohneinheiten verwandeln, doch Jonathan hat diesmal einen besonderen Plan. Jury-Expertinnen sind die Top-Designerin Breegan Jane und Renovierungs-Queen Trixie Mattel.
