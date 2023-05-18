Zum Inhalt springenBarrierefrei
Property Brothers - Das Duell

HGTV Folge vom 18.05.2023
Folge vom 18.05.2023: Drews kleine Helfer

45 Min.

Nach vier Etappen-Challenges steht es 3:1 für Drew und sein Hillside-Haus, während Jonathan mit seinem Oceanside-Objekt nur das Einliegerwohnungs-Duell gewinnen konnte. Und die Uhr tickt: Nur noch eine Etappe, bevor das Finale ansteht. Dafür müssen die Brüder alle verbleibenden Räume renovieren, bevor sie ihre Häuser auf den Markt bringen. – Eine Aufgabe, die harte Arbeit und viel Kreativität erfordert. Jetzt wird sich auch zeigen, wer sein Budget gut geplant hat und wer im Vorfeld zu verschwenderisch war. Als Juroren gehen diesmal die Immobilien-Experten Egypt Sherrod und Mike Jackson an den Start.

