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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Endlich Cowboy

HGTVFolge vom 07.04.2026
Endlich Cowboy

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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Folge vom 07.04.2026: Endlich Cowboy

45 Min.Folge vom 07.04.2026

Jonathan und Drew begleiten eine Familie mit zwei Töchtern und über zehn Haustieren auf der Suche nach einer passenden Ranch nahe Los Angeles. Doch große Grundstücke sind rar und teuer, was die Auswahl deutlich einschränkt. Parallel dazu suchtein weiteres Paar mit drei Kindern nach einer cleveren Investition mit echtem Cowboy-Charme.

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