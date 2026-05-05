Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen
Folge vom 05.05.2026: Arbeiten mit Aussicht
45 Min.Folge vom 05.05.2026
Jonathan und Drew helfen zwei Freunden dabei, endlich gemeinsam ein Grundstück zu kaufen und ihr Offroad-Business auszubauen. Gleichzeitig unterstützt das Duo eine alleinstehende Frau, die nach Jahren im Ausland und auf Hawaii in Cave Creek, Arizona, sesshaft werden will. Beide Suchen drehen sich um Neuanfänge mit Weitblick.
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Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.