Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 1: Home-Office für 2
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 6
Herme und Angie wohnen seit 19 Jahren in ihrem Haus. Bisher war keine Renovierung notwendig, doch nun arbeiten beide von zu Hause aus und wünschen sich etwas Neues. Ein Umzug kommt nicht in Frage, weshalb das Paar Drew und Jonathan für einen Umbau engagiert. Doch während der Umbauarbeiten kommen unvorhersehbare Probleme auf die Brüder zu, die das Budget von Angie und Herme sprengen könnten.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2024
