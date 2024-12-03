Zum Inhalt springenBarrierefrei
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Platz für ein Kind und fünf Hunde

sixxStaffel 1Folge 9vom 03.12.2024
Platz für ein Kind und fünf Hunde

Folge 9: Platz für ein Kind und fünf Hunde

44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6

Jonathan und Drew Scott helfen Jacqui und Jonny bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar hat einen siebenjährigen Sohn und fünf Hunde. Deshalb wünschen sich die beiden eine offene und funktionale Wohnfläche, da die aktuelle, enge Raumaufteilung zu Unfällen und Streitigkeiten führt. Die Brüder entfernen den alten Kamin und erneuern das Dach. Dabei entdecken die Handwerker Asbest, was die Umbaukosten erhöht.

