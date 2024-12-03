Platz für ein Kind und fünf HundeJetzt kostenlos streamen
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 9: Platz für ein Kind und fünf Hunde
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6
Jonathan und Drew Scott helfen Jacqui und Jonny bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar hat einen siebenjährigen Sohn und fünf Hunde. Deshalb wünschen sich die beiden eine offene und funktionale Wohnfläche, da die aktuelle, enge Raumaufteilung zu Unfällen und Streitigkeiten führt. Die Brüder entfernen den alten Kamin und erneuern das Dach. Dabei entdecken die Handwerker Asbest, was die Umbaukosten erhöht.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cineflix International Media Limited