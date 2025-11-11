Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 11.11.2025
53 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Claudia Sandler will reich werden. In dieser Doku-Reihe versucht sie auf gut Glück ihr Budget von 500 Euro zu vermehren. Dazu wettet sie bei Pferderennen, sucht im Rauriser Tal nach Gold und spielt im Casino. Außerdem besucht sie Lotterie-Gewinner Johann Medl, der sich mit seinem Gewinn ein Wirtshaus samt Brauerei aufgebaut hat. Zudem begleitet sie Österreichs Poker-Ass Matthias Eibinger auf die Poker-Europameisterschaft nach Velden, wo es um 112.000 Euro geht!

