PULS 4 Doku: Claudia wird reich
Folge 2: PULS 4 Doku: Claudia wird reich - Mit Erfindergeist
52 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Durch herkömmliche Arbeit lässt sich heutzutage nur noch schwer Reichtum aufbauen. Die Österreicherinnen und Österreicher finden also neue Wege, um im Geld zu schwimmen. Sie versuchen ihr Glück, verkaufen ihre Ideen, ziehen ein Online-Business auf oder suchen sich - sollten alle Stricke reißen - einfach einen gutbetuchten Partner.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
6
