Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

PULS 4Staffel 1Folge 1
PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehenJetzt kostenlos streamen

PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

Folge 1: PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

54 Min.Ab 6

Die Macht der Kirche schwindet - Austritt für Austritt. 2022 waren es 90.808 Menschen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Was bedeutet es für unsere Kultur und Traditionen, wenn die Kirche an Bedeutung verliert? Die Doku zeigt, was Menschen dazu bringt, ihre Glaubensgemeinschaft zu verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
PULS 4
PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen

Alle 1 Staffeln und Folgen