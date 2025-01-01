PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehenJetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
Folge 1: PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
54 Min.Ab 6
Die Macht der Kirche schwindet - Austritt für Austritt. 2022 waren es 90.808 Menschen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Was bedeutet es für unsere Kultur und Traditionen, wenn die Kirche an Bedeutung verliert? Die Doku zeigt, was Menschen dazu bringt, ihre Glaubensgemeinschaft zu verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4