PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
1 StaffelAb 6
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PULS 4 Doku: GOTTLOSES ÖSTERREICH - Warum der Kirche die Gläubigen ausgehen
Die Macht der Kirche schwindet - Austritt für Austritt. 2022 waren es 90.808 Menschen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Was bedeutet es für unsere Kultur und Traditionen, wenn die Kirche an Bedeutung verliert? Die Doku zeigt, was Menschen dazu bringt, ihre Glaubensgemeinschaft zu verlassen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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