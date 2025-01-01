Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Doku: Mütter am Limit - Österreich lässt Alleinerziehende allein

PULS 4Staffel 1Folge 1
53 Min.Ab 6

Die Teuerungswelle und hohe Kindererhaltungskosten bringen Alleinerzieherinnen stark ins Schleudern. Trotz alarmierender Zahlen reagiert der Staat bisher nicht. Diese Dokumentation rückt die Leidtragenden in den Vordergrund.

PULS 4
