53 Min.Ab 6
Die Teuerungswelle und hohe Kindererhaltungskosten bringen Alleinerzieherinnen stark ins Schleudern. Trotz alarmierender Zahlen reagiert der Staat bisher nicht. Diese Dokumentation rückt die Leidtragenden in den Vordergrund.
