PULS 4 Doku: Mütter am Limit - Österreich lässt Alleinerziehende allein
1 StaffelAb 6
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PULS 4 Doku: Mütter am Limit - Österreich lässt Alleinerziehende allein
Die Teuerungswelle und hohe Kindererhaltungskosten bringen Alleinerzieherinnen stark ins Schleudern. Trotz alarmierender Zahlen reagiert der Staat bisher nicht. Diese Dokumentation rückt die Leidtragenden in den Vordergrund.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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