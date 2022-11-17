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PULS 4 Doku: Sklaven in Österreich - Das Geschäft mit der Ware Mensch
Folge 1: PULS 4 Doku: Sklaven in Österreich - Das Geschäft mit der Ware Mensch
47 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 6
Zählt man die Hauptbereiche des Bauwesens, des Gastgewerbes, der 24h-Betreuung, industrieller Leihfirmen, der landwirtschaftlichen Saisonarbeit und der Prostitution zusammen, arbeiten unter schwerer Ausbeutung oder gar unter sklavenähnlichen Verhältnissen auch in Österreich über 10.000 Menschen.
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PULS 4 Doku: Sklaven in Österreich - Das Geschäft mit der Ware Mensch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4