PULS 4 Doku: Sklaven in Österreich - Das Geschäft mit der Ware Mensch
1 StaffelAb 6
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PULS 4 Doku: Sklaven in Österreich - Das Geschäft mit der Ware Mensch
Zählt man die Hauptbereiche des Bauwesens, des Gastgewerbes, der 24h-Betreuung, industrieller Leihfirmen, der landwirtschaftlichen Saisonarbeit und der Prostitution zusammen, arbeiten unter schwerer Ausbeutung oder gar unter sklavenähnlichen Verhältnissen auch in Österreich über 10.000 Menschen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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