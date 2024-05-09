Swabidu Puppentheater: Das große WuschelfestJetzt kostenlos streamen
Puppentheater Swabidu
Folge 1: Swabidu Puppentheater: Das große Wuschelfest
17 Min.Folge vom 09.05.2024
Mitten im Märchenwald liegt das Dörfchen Swabidu. Dort wohnen die Swabidudaps in kuscheligen Wollmützhäuschen, die einen großen Wuschel auf der Spitze tragen. Einmal im Jahr werden diese Wuschel gewaschen und wieder aufgehängt. Diesmal passiert Sniefdaps ein großes Missgeschick und sein Wuschel ist ruiniert. Zuerst lachen ihn seine Freunde aus, doch dann gibt jeder von seinem eigenen Wuschel ein paar Fäden, um Sniefdaps einen neuen, bunten Wuschel zu basteln. Danach feiern die Swabidudaps gemeinsam das große Wuschelfest. Bildquelle: Swabidu
