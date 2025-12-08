Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puppentheater Swabidu

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 08.12.2025
Folge 3: Swabidu Puppentheater: Wo die Sterne wachsen

20 Min.Folge vom 08.12.2025

In diesem Wintermärchen wandern die Swabidudaps mit ihren Laternchen durch den Märchenwald zum Schneeschloss. Ohne es zu wissen, müssen sie auf dem Weg dorthin eine Prüfung bestehen, um vom Sternenbaum einen Stern pflücken zu können. Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit sind gefragt und werden auch belohnt. Kobold Klappatappa möchte auch einen Stern pflücken, versucht es aber auf seine, egoistische Art. Wird er erfolgreich sein? Wo die Sterne wachsen ist ein fantasievolles Abenteuer aus dem Dörfchen Swabidu und widmet sich den Themen Empathie und Freundschaft. Bildquelle: Swabidu

