Swabidu Puppentheater: Wo die Sterne wachsenJetzt kostenlos streamen
Puppentheater Swabidu
Folge 3: Swabidu Puppentheater: Wo die Sterne wachsen
20 Min.Folge vom 08.12.2025
In diesem Wintermärchen wandern die Swabidudaps mit ihren Laternchen durch den Märchenwald zum Schneeschloss. Ohne es zu wissen, müssen sie auf dem Weg dorthin eine Prüfung bestehen, um vom Sternenbaum einen Stern pflücken zu können. Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit sind gefragt und werden auch belohnt. Kobold Klappatappa möchte auch einen Stern pflücken, versucht es aber auf seine, egoistische Art. Wird er erfolgreich sein? Wo die Sterne wachsen ist ein fantasievolles Abenteuer aus dem Dörfchen Swabidu und widmet sich den Themen Empathie und Freundschaft. Bildquelle: Swabidu
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Puppentheater Swabidu
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0