23 Min.Folge vom 28.09.2024
Es herrscht Aufregung im Dörfchen Swabidu! Sniefdaps hat im Märchenwald eine geheimnisvolle, leuchtende Blume gefunden: das letzte Mondröschen. Alle dachten, diese Blume sei schon längst ausgestorben, weil Drachen diese leuchtenden Blumen fressen müssen, um Feuer speien zu können. Leider hat auch der Drache Wörga das letzte Mondröschen entdeckt und natürlich will er es unbedingt fressen. Sniefdaps und Dapselinchen haben alle Hände voll zu tun, den Drachen Wörga davon zu überzeugen, darauf zu verzichten Feuer zu speien, damit diese Blume nicht ausstirbt. Bildquelle: Swabidu
