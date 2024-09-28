Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Puppentheater Swabidu

Swabidu Puppentheater: Das letzte Mondröschen

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 28.09.2024
Swabidu Puppentheater: Das letzte Mondröschen

Swabidu Puppentheater: Das letzte MondröschenJetzt kostenlos streamen

Puppentheater Swabidu

Folge 2: Swabidu Puppentheater: Das letzte Mondröschen

23 Min.Folge vom 28.09.2024

Es herrscht Aufregung im Dörfchen Swabidu! Sniefdaps hat im Märchenwald eine geheimnisvolle, leuchtende Blume gefunden: das letzte Mondröschen. Alle dachten, diese Blume sei schon längst ausgestorben, weil Drachen diese leuchtenden Blumen fressen müssen, um Feuer speien zu können. Leider hat auch der Drache Wörga  das letzte Mondröschen entdeckt und natürlich will er es unbedingt fressen. Sniefdaps und Dapselinchen haben alle Hände voll zu tun, den Drachen Wörga davon zu überzeugen, darauf zu verzichten Feuer zu speien, damit diese Blume nicht ausstirbt. Bildquelle: Swabidu

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Puppentheater Swabidu
ORF Kids
Puppentheater Swabidu

Puppentheater Swabidu

Alle 1 Staffeln und Folgen