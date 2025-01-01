Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rabenmütter

Mütter am Rande des Wahnsinns

SAT.1Staffel 1Folge 3
Mütter am Rande des Wahnsinns

Folge 3: Mütter am Rande des Wahnsinns

23 Min.Ab 12

Als Mutter ist der Alltag mit Kindern oft eine Belastungsprobe: Während Lea vor lauter Stress mit ihrem Toastbrot telefoniert, geht Sabine so weit, dass sie aus einem fahrenden Auto springt - nur um dem Gequengel ihrer Familie zu entgehen.

