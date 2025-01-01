Rabenmütter
Folge 3: Mütter am Rande des Wahnsinns
23 Min.Ab 12
Als Mutter ist der Alltag mit Kindern oft eine Belastungsprobe: Während Lea vor lauter Stress mit ihrem Toastbrot telefoniert, geht Sabine so weit, dass sie aus einem fahrenden Auto springt - nur um dem Gequengel ihrer Familie zu entgehen.
Rabenmütter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Engels, Guido