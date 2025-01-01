Rabenmütter sind die besten MütterJetzt kostenlos streamen
Rabenmütter
Folge 4: Rabenmütter sind die besten Mütter
24 Min.Ab 12
Ben scheint seiner Mutter Lea ein Zeichen geben zu wollen, als er ihr ein Buch zur Kindererziehung schenkt. Und auch Violas Sohn Tristan scheint nicht begeistert von den Erziehungsmethoden seiner Mutter, als er seine monatlichen Wäsche- und Abholgebühren zahlen soll. Davon lassen sich die Rabenmütter aber nicht verunsichern, denn am Ende wissen sie nun mal am besten, was für ihre Kinder das Richtige ist.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2016
12
