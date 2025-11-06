Die Geheimnisse der TeufelsbibelJetzt kostenlos streamen
Die Geheimnisse der Teufelsbibel
Die Teufelsbibel gehört zu den größten handgeschriebenen Büchern der Welt und enthält neben dem Neuen und Alten Testament, seltsamen Versen und Beschwörungen auch eine große Abbildung einer gehörnten Kreatur. Welche Geheimnisse birgt dieses einmalige Werk, und wer ist sein Verfasser?
