Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 7vom 13.11.2025
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Im Mittelpunkt des MK-Ultra-Programm der CIA stand die Erforschung von Mitteln zur Gedankenkontrolle. Dabei wurde Testpersonen ohne ihre Zustimmung LSD verabreicht. Noch heute wirft das umstrittene Experiment viele Fragen auf - dabei geht es um Mord, Massenvergiftungen und geheime Bunker mit brisantem Inhalt.

Kabel Eins Doku
