Rätselhafte Geschichte
Folge 5: Die geheimnisvollen Totenköpfe von Malta
43 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
In einer unterirdischen Anlage aus dem Neolithikum auf Malta werden Überreste von über 7.000 Menschen gefunden - darunter seltsam geformte längliche Knochen. Gibt der Tempel selbst Antworten auf das Mysterium der Knochen und zu welchen Wesen sie einst gehörten?
Rätselhafte Geschichte
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH