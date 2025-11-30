Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rätselhafte Geschichte

Das Grab der Maria Magdalena

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 3vom 30.11.2025
Das Grab der Maria Magdalena

Das Grab der Maria MagdalenaJetzt kostenlos streamen

Rätselhafte Geschichte

Folge 3: Das Grab der Maria Magdalena

43 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Die heutige Mission führt in den Süden Frankreichs. Die Kameras begleiten die Suche nach der Grabstätte der Heiligen Maria Magdalena, treuen Gefährtin Jesu. Die Forscher erkunden einen Ort, der bislang noch nie im Fokus stand.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Rätselhafte Geschichte
Kabel Eins Doku
Rätselhafte Geschichte

Rätselhafte Geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen