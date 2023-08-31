Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 31.08.2023
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6

In der Auktionshalle ist ein besonderer Brief ins Haus geflattert. Die Absenderin lässt die Herzen der Antiquitäten-Profis hochschlagen: Die Queen höchstpersönlich. Doch zunächst prüfen die Experten: Ist der Brief wirklich echt? Ist das Schriftstück am Ende ein Ladenhüter oder ein royaler Verkaufsschlager? Heute ebenfalls auf dem Prüfstand: Das Besteck von Mitarbeiterin Gabriele wird von Silberexpertin Romina Navaz geprüft. Ist es mehr wert als eine schöne Erinnerung?

