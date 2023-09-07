Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung Jetzt kostenlos streamen
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
Folge 3: Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung
46 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6
Rentnerin Gerlinde ist die erste Kundin des Tages. Mit dabei hat sie Schmuck aus früheren Kroatienurlauben. Gemeinsam mit Edelstein-Experte Ferdinand Eppli schwelgt die Stuttgarterin in schönen Erinnerungen. Aber ist auch der Preis schön, den der Profi ihr für die Schmuckstücke anbieten kann? Und: Der Schönheitschirurg Oliver Gekeler und seine Frau Betty lieben das Shoppen von Luxusklamotten. Einige Teile müssen jedoch aus dem Haus, bevor es noch zum Ehestreit kommt.
Genre:Dokumentation, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 GOLD