Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis

Auf der Schmuck- und Antikmesse in Miami braucht das Experten-Team starke Nerven

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 14.09.2023
46 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6

Bei einem Hausbesuch verliebt sich Antiquitätenprofi José Martinez in eine Statue. Werden die Kunden bei der Versteigerung ähnlich begeistert sein? Ein lohnendes Geschäft verspricht die Schmuck- und Antikmesse in Miami. Das Ziel der Epplis: Mit ihren opulenten Schmuckstücken das internationale Publikum begeistern - doch sie müssen in letzter Sekunde improvisieren. Mit weniger Klunkern, aber dafür umso mehr Euphorie geht es ans Verkaufen.

SAT.1 GOLD
