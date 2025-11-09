Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Folge vom 09.11.2025

Auf der Ranch läutet Elizabeth den Frühling mit der Ernte von frischem Honig ein. Sie nutzt ihn für einen duftenden Zitronen-Honig-Kuchen und zeigt, wie vielseitig die süße Zutat in der Küche ist. Als Dank bereitet sie zudem Zitronen-Buttermilch-Fried-Chicken zu und überrascht damit ihre Nachbarn. Ein Fest der Aromen, das die Gemeinschaft stärkt.

