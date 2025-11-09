Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 09.11.2025
22 Min.

Elizabeth erwartet Besuch von ihrer Cousine Roz und deren Familie und bereitet dafür ein festliches Barbecue vor. Neben frischem Focaccia mit Kräutern und essbaren Blüten serviert sie Schweinerippchen, die langsam in Apfelwein gegart werden. Die Kombination aus traditionellen Rezepten und besonderer Zubereitung macht das Abendessen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch die Gemeinschaft auf der Ranch rückt dabei in den Mittelpunkt.

