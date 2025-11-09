Herzhaftes auf Cowboy-ArtJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge 3: Herzhaftes auf Cowboy-Art
23 Min.Folge vom 09.11.2025
Der Tag auf der Ranch beginnt für Elizabeth mit einem Hummingbird Breakfast Cake, der die Cowboys für die Arbeit mit dem Vieh stärkt. Danach geht es hinaus aufs Feld, wo das Team die Herde zusammentreibt. Zum Abschluss gibt es kräftige Brisket-Sandwiches, die Elizabeth direkt aus dem Pickup heraus serviert. So wird das Ranchleben in all seiner Herzlichkeit erlebbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ranch Life - Kochen mit Herz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.