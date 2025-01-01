Zum Inhalt springenBarrierefrei
Random Mission

Angriff auf vier Rädern

Angriff auf vier Rädern

Random Mission

Folge 6: Angriff auf vier Rädern

49 Min.Ab 12

Fahrzeuge für alle! Agenten und Securities haben diese Runde Quads zur Verfügung. Unentdeckt bleibt man hiermit allerdings nicht. Finden die Agenten einen Weg, um die ATVs sinnvoll einzusetzen oder endet diese Folge in einem Massencrash? Reminder an die Regie: Nie wieder Quads für Random Mission.

