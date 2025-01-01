Random Mission
Folge 6: Angriff auf vier Rädern
49 Min.Ab 12
Fahrzeuge für alle! Agenten und Securities haben diese Runde Quads zur Verfügung. Unentdeckt bleibt man hiermit allerdings nicht. Finden die Agenten einen Weg, um die ATVs sinnvoll einzusetzen oder endet diese Folge in einem Massencrash? Reminder an die Regie: Nie wieder Quads für Random Mission.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
12
