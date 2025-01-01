Random Mission
Folge 1: Hightech-Verteidigung
48 Min.Ab 12
Mattin, Roofless Cat, Fritz und Bommel versuchen in ihrer Rolle als Agenten an einer echten Sicherheitsfirma vorbeizukommen. Die Mission: Unentdeckt die Zelle erreichen und das Ziel vergiften. Das Problem: Die Gegenseite hat Roboter und Überwachungstürme im Gepäck, um jede Bewegung aufzuspüren. Haben die Agenten eine Chance?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn