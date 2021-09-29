Red Bull X-Alps
Folge 1: Red Bull X-Alps 2015
26 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
32 Elite-Athlet:innen nehmen am härtesten Abenteuerrennen der Welt teil. Sie wandern, laufen und fliegen mit dem Gleitschirm über 1.000 km durch wunderschönes und gleichermaßen anspruchsvolles Gelände.
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Red Bull X-Alps
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen