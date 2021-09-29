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Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps 2017

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 29.09.2021
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Folge 2: Red Bull X-Alps 2017

52 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12

Bei der achten Auflage des härtesten Abenteuerrennens der Welt mussten die Teilnehmer:innen erneut einen 1.000 km langen Treck über die Alpen von Salzburg nach Monaco bewältigen. Das Schweizer Flug-Ass Chrigel Maurer wollte seinen Titel verteidigen.

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