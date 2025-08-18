Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher

Ein verführerisches Angebot

Planet MoviesStaffel 2Folge 10
Folge 10: Ein verführerisches Angebot

27 Min.Ab 16

Corey, eine ausgebrannte Fotojournalistin, die den Auftrag hat, über die Sexszene in L.A. zu berichten, trifft ein erstklassiges Callgirl, das sie fasziniert. Plötzlich nimmt sie an Handlungen teil, die sie zuvor nur fotografiert hat, Corey ist gezwungen, sich auf eine Weise zu fühlen, die sie längst vergessen hatte.

