Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher

Nächtliches Feuer

Planet MoviesStaffel 2Folge 7
Folge 7: Nächtliches Feuer

33 Min.Ab 16

Lynn verliebt sich in einen mysteriösen, gutaussehenden Feuerwehrmann und verfolgt ihn. So besessen, dass sie selbst ein Feuer entfacht. Glücklicherweise wird sie rechtzeitig gerettet, um zu erkennen, dass es einen Unterschied zwischen Fantasie und Besessenheit gibt.

Alle 5 Staffeln und Folgen