Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 13: Die ungebändigte Geliebte
29 Min.Ab 16
Calahan hat eine Leidenschaft für Kleider, während Cowgirl Brandy Kleider hasst. Aber mit ein wenig, nicht so süßer, texanischer Überzeugungskraft gibt Brandy schließlich nach. Und ihr wird klar, dass sie den Mann liebt, der den Zugang zu ihrem ungezähmten Herzen gefunden hat.
Genre:Erotik, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film