Red Bull TV Staffel 5 Folge 7 vom 04.09.2019
Folge 7: Mission Antarctica Teil 2

20 Min. Ab 12

Wir kehren zum Spectre-Basislager in der Antarktis zurück, wo die Crew versucht, die Nordseite des Spectre zu besteigen.

