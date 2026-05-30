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Reisezeit - Kurztrip
Folge 13: Reisezeit - Kurztrip: Grüner See, Steiermark
6 Min.Folge vom 30.05.2026
Glasklares, smaragdgrünes Wasser prägt den Grüne See bei Tragöß in der Steiermark. Der Schmelzwassersee entstand durch Schneeschmelze im Hochschwabmassiv und lockt mit Karibik-Atmosphäre, obwohl das Wasser eiskalt bleibt. Die Region rund um Tragöß lebt von Landwirtschaft und sanftem Tourismus, hat aber auch eine bewegte Vergangenheit.
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