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Reisezeit - Kurztrip

Reisezeit - Kurztrip: Grüner See, Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 13vom 30.05.2026
Reisezeit - Kurztrip: Grüner See, Steiermark

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Reisezeit - Kurztrip

Folge 13: Reisezeit - Kurztrip: Grüner See, Steiermark

6 Min.Folge vom 30.05.2026

Glasklares, smaragdgrünes Wasser prägt den Grüne See bei Tragöß in der Steiermark. Der Schmelzwassersee entstand durch Schneeschmelze im Hochschwabmassiv und lockt mit Karibik-Atmosphäre, obwohl das Wasser eiskalt bleibt. Die Region rund um Tragöß lebt von Landwirtschaft und sanftem Tourismus, hat aber auch eine bewegte Vergangenheit.

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