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Reisezeit - Kurztrip

Reisezeit - Kurztrip: Italien

ORF2Staffel 1Folge 14vom 08.08.2026
Reisezeit - Kurztrip: Italien

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Reisezeit - Kurztrip

Folge 14: Reisezeit - Kurztrip: Italien

6 Min.Folge vom 08.08.2026

Süditalien ist ein Paradies für Genießer: Im Hinterland von Sperlonga entsteht der berühmte Büffelmozzarella, in der Abtei Fossanova serviert Köchin Roberta Gnocchi mit Ricotta und Grana. Entlang der Amalfitana führt die Reise weiter ins malerische Positano – und schließlich nach Neapel, wo die original neapolitanische Pizza wartet. Bildquelle: ORF

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