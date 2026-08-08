Reisezeit - Kurztrip: ItalienJetzt kostenlos streamen
Reisezeit - Kurztrip
Folge 14: Reisezeit - Kurztrip: Italien
6 Min.Folge vom 08.08.2026
Süditalien ist ein Paradies für Genießer: Im Hinterland von Sperlonga entsteht der berühmte Büffelmozzarella, in der Abtei Fossanova serviert Köchin Roberta Gnocchi mit Ricotta und Grana. Entlang der Amalfitana führt die Reise weiter ins malerische Positano – und schließlich nach Neapel, wo die original neapolitanische Pizza wartet. Bildquelle: ORF
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