SAT.1Staffel 10Folge 1772vom 21.08.2021
46 Min.Folge vom 21.08.2021Ab 12

Nina Heimann ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt: Sie soll ihren Exfreund mit einem Song so lange bei voll aufgedrehter Lautstärke dauerbeschallt haben, bis er einen schweren Hörschaden davongetragen hat ...

SAT.1
