Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1733
Folge 1733: Feuer im Hexenhäuschen

45 Min.Ab 12

Hanno Lomp erbt ein kleines Haus und vermietet es an den Schreiner Josef Küpper. Drei Monate später ist dieser allerdings arbeitslos und kann die Miete nicht mehr bezahlen. Von da an lässt er das Haus verwahrlosen und nutzt eins der Zimmer sogar für seine Hundezucht - bis das Haus plötzlich in Flammen steht. Der Brandstiftung wird die Schwester des Vermieters beschuldigt. Wollte sie eine Versicherungszahlung erwirken und damit ihrem verschuldeten Bruder helfen?

SAT.1
