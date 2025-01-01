Richter Alexander Hold
Folge 1726: Tote Callboys petzen nicht
45 Min.Ab 12
Seit vier Jahren ist Christiane mit ihrem mehr als 20 Jahre älteren Mann Frank Ambrosius verheiratet. Doch die Ehe mit dem reichen Unternehmensberater reicht der Angeklagten offensichtlich nicht aus: Sie betrügt ihn mit dem attraktiven Simon. Nun wird sie von Simon erpresst: Entweder sie bezahlt 10.000 Euro oder er erzählt ihrem eifersüchtigen Mann von dem Seitensprung. Kurz darauf ist Simon tot. Wurde ihm die Erpressung zum Verhängnis?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
