Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Pflegepapis

SAT.1Staffel 10Folge 1750
Die Pflegepapis

Die PflegepapisJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1750: Die Pflegepapis

46 Min.Ab 12

Hendrik und Robert Reusch leben in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und haben sich mit dem Pflegesohn Justin ihren Familienwunsch erfüllt. Doch Kimberly, die leibliche Mutter von Justin, tobt, als sie erfährt, dass ihr Sohn von einem schwulen Pärchen aufgenommen wurde. Sie versucht mit allen Mitteln, die Idylle zu zerstören, weil sie ihren Sohn zurückhaben will. Ist sie eines Abends auch so weit gegangen, einen der Pflegepapis niederzuschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen