SAT.1Staffel 10Folge 1797
45 Min.Ab 12

Musterschüler Maximilian Rieger soll seiner übergewichtigen Mitschülerin Swantje spätabends seinen Turnbeutel über den Kopf gezogen und sie in das Schwimmerbecken des Freibades gestoßen haben. Die ungeübte Schwimmerin ist in ihrer Panik beinahe ertrunken. Der skrupellose Täter hatte ihr immer, wenn sie den Beckenrand erreichte, mit einem Kescher auf die Finger geschlagen. Doch der angeklagte Gymnasiast hat sich bislang noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. War er es wirklich?

