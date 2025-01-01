Richter Alexander Hold
Folge 1724: Malheur beim Friseur
45 Min.Ab 12
Im Friseursalon "Evi" herrscht Chaos: Die Chefin Evelyn Strampe soll in die Wohnung ihrer Angestellten Pamela Küster eingebrochen sein und sie komplett demoliert haben. Pamela behauptet, dass sie eine heiße Affäre mit dem Mann ihrer Chefin hat. Wollte sich Evelyn deswegen an ihrer untreuen Mitarbeiterin rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1