Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Malheur beim Friseur

SAT.1Staffel 10Folge 1724
Malheur beim Friseur

Malheur beim FriseurJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1724: Malheur beim Friseur

45 Min.Ab 12

Im Friseursalon "Evi" herrscht Chaos: Die Chefin Evelyn Strampe soll in die Wohnung ihrer Angestellten Pamela Küster eingebrochen sein und sie komplett demoliert haben. Pamela behauptet, dass sie eine heiße Affäre mit dem Mann ihrer Chefin hat. Wollte sich Evelyn deswegen an ihrer untreuen Mitarbeiterin rächen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen