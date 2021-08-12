Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Seitensprung mit der Ex

SAT.1 Staffel 10 Folge 1763 vom 12.08.2021
Folge 1763: Seitensprung mit der Ex

45 Min. Folge vom 12.08.2021 Ab 12

Die Verkäuferin Melanie Wölling beginnt eine Affäre mit dem verheirateten Manfred. Dieser trennt sich schließlich von seiner Frau, die beiden heiraten und bekommen kurze Zeit später eine kleine Tochter. Doch dann geht Manfred wieder fremd und betrügt auch seine zweite Frau Melanie - ausgerechnet mit seiner Ex Andrea. Hat die enttäuschte Melanie deshalb den Sicherheitsmann Boris angeheuert, damit er Andrea zusammenschlägt?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Alle 12 Staffeln und Folgen